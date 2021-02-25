Минздрав проведет проверку после смерти 10-летней девочки в больнице Георгиевска

История произошла 4 февраля в одной из больниц Георгиевска. Там после осмотра врача скончалась 10-летняя девочка.

У школьницы наблюдались симптомы диабета, это показал высокий уровень сахара в крови. Однако после получения результатов анализа, врачи не сказали о них матери ребенка.

Мама жаловалась на сильную одышку, бледность и затрудненное передвижение дочери. Прокурор региона Александр Лоренц потребовал начать проверку по факту смерти несовершеннолетней пациентки больницы Георгиевска. Министерство здравоохранения уже начало разбирательство.

Там «КП-Северный Кавказ» прокомментировали:

- По факту смерти 10-летней пациентки краевой минздрав проведет проверку. После изучения всей медицинской документации и результатов патогистологической экспертизы будет дана оценка действиям персонала больницы, качеству и организации оказания медицинской помощи ребенку, - рассказали в ведомстве.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что молодая ставропольчанка вспоминает роды как страшный сон и обвиняет врачей в смерти новорожденного.

Елена возмущена «халатностью врачей», по ее словам, медсестры делали уколы и брали анализы без перчаток, в палате царила полная антисанитария.

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