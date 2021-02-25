Старшее поколение ставропольцев может пройти реабилитацию после перенесенного COVID-19

В нашем регионе по поручению губернатора проводят реабилитацию ставропольцев, переболевших коронавирусом.

В марте, например, такую возможность для пожилых жителей округа предоставит Шпаковский центр социального обслуживания населения.

Программа оздоровления для граждан 65+ подбирается индивидуально и может включать процедуры аппаратной физиотерапии, ДЭНАС-терапии, арома-, гала-, фитотерапии, массажа лечебного и перкуссионного, ингаляции, кислородный коктейль; лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику по Стрельникову, скандинавскую ходьбу и грязевые аппликации.

Пройти 10-дневный курс реабилитации смогут одновременно 10-15 человек.

От старшего поколения жителей округа, желающих пройти оздоровительный курс по медицинским показаниям, требуется выписка из амбулаторной карты с диагнозом перенесенного заболевания, заявление на получение курса процедур, консультация врача-физиотерапевта центра для назначения индивидуальной программы реабилитации.

В Шпаковский центр соцобслуживания можно обратиться по телефону +7 (86553) 6-02-10 или по адресу: г. Михайловск, ул. Почтовая, д.79/1, каб. № 6.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 24 февраля иммунизированы 55326 человек.

За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 1604 жителей Ставрополья. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 23026 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 2167 человек.