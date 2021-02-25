«Россети Северный Кавказ» в 2021 году отремонтируют 5,2 тысячи энергообъектов в СКФО

Фото: "Россети Северный Кавказ".

«Россети Северный Кавказ» в текущем году проведут плановый ремонт порядка 5,2 тысячи энергообъектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа. В том числе 36 силовых трансформаторов и порядка 2,2 тысячи коммутационных аппаратов на питающих центрах 35-110 кВ, почти 3 тысячи трансформаторных подстанций (ТП) 0,4-10 кВ.

Самый большой объем работы запланирован на Ставрополье: 1267 коммутационных аппаратов, 1276 ТП. В Кабардино-Балкарии специалистам предстоит ремонт 187 коммутационных аппаратов и 98 трансформаторных подстанций.

В зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в план технического обслуживания и ремонта включены 159 коммутационных аппаратов и 186 трансформаторных подстанций. В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики вернут 193 коммутационным аппаратам и 126 ТП.

Энергетики филиала «Ингушэнерго» отремонтируют 16 коммутационных аппаратов и 109 трансформаторных подстанций. Объем запланированных работ в Дагестане - 242 коммутационных аппарата и 342 ТП. Энергетики Чеченской Республики проведут ремонт 132 коммутационных аппаратов и 750 трансформаторных подстанций.

Выполнение работ позволит подготовить электросетевой комплекс макрорегиона к стабильному функционированию в период сложных погодных условий и низких температур.

- Для обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса специалисты ежедневно работают на опережение. Это непрерывный цикл - подготовка к прохождению зимних максимумов, пожароопасного периода, грозовой активности, паводков. Мы в полной мере осознаем высокую степень экономической и социальной значимости нашей работы. Именно поэтому все мероприятия по обеспечению надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей на всей территории ответственности компании выполняются в срок, в полном объеме и при строгом контроле качества, - подчеркнул первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

Отметим, большинство запланированных работ выполняются специалистами энергокомпании хозяйственным способом.