В больницах Ставрополья в феврале вернутся в штатный режим более 900 коек

На Ставрополье в 2021 году отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

В связи с улучшением эпидобстановки министерство здравоохранения края приняло решение о постепенном возвращении медучреждений к работе в штатном режиме.

Реструктуризация коечного фонда, задействованного для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, будет проводиться в три этапа. Завершена эта работа будет до конца апреля этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Прежде всего, возвращаются к профильной деятельности краевой лечебно-реабилитационный центр в Ставрополе, Пятигорский межрайонный родильный дом, городская больница № 3 Ставрополя.

Кроме того, ранее перепрофилированные под ковид терапевтические койки районных и городских больниц станут принимать пациентов на долечивание.

Таким образом, на первом этапе реструктуризации планируется перевести в штатный режим 945 коек. На сегодня выведены из «красной зоны» уже 823 койки.

- Возвращение коечного фонда к работе в штатном режиме в дальнейшем будет проводиться на основании постоянного мониторинга эпидемиологической обстановки. Кроме того, мы задействуем ранее использованные для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом койки для их долечивания. Всего в районных и городских больницах будет 882 таких коек, - рассказала заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталия Звягинцева.

Отметим, что на сегодня в стационарах медучреждений из 3386 коек, задействованных для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями, свободны почти 30%. Реанимационные койки, которых 402, свободны на 44%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число пациентов, снятых с медицинского наблюдения на Ставрополье, постоянно растет.

Так, за прошедший день выписали еще 213 человек. За весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже более 42,7 тысячи пациентов.

Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим. Для выявления инфекции с начала пандемии на Ставрополье сделали почти 1 миллион 322 тысячи тестов.

По словам губернатора, вакцинация также набирает обороты.