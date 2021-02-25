В Северной Осетии появится самый крупный в СКФО всесезонный тематический парк

Вячеслав Битаров и Владимир Гуриев. Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

На встрече с Вячеславом Битаровым предприниматель Владимир Гуриев сообщил, что первый этап проекта «Алания парк», самого крупного всесезонного тематического парка в СКФО, будет завершен к концу 2022 года.

Инвестор уточнил, что на первом этапе его реализации будет построен парк на северном склоне горы Лысой, на втором этапе - на южном.

- Планировка территории в северной части парка уже завершена, в начале мая будут поданы в Главгосэкспертизу документы на строительство подвесной пассажирской канатной дороги, - сказал Гуриев.

Уже к зиме 2022 - 2023 гг., по его словам, «Алания парк» смогут посетить первые гости - там появятся гостиница, сервисный центр, прокат инвентаря, заведения общепита, парковка, учебные склоны, тюбинговые трассы, аттракцион по типу «американских горок». На встрече также шла речь о строительстве объектов на территории всесезонного туристко-рекреационного комплекса «Мамисон», где Владимир Гуриев выступает якорным инвестором.

По графику ввода в эксплуатацию объектов к 4 кварталу 2024 года необходимо создать 774 койко-места. Но Владимир Гуриев заверил Вячеслава Битарова, что проект удастся запустить раньше намеченного срока, поскольку есть намерение построить первую канатную дорогу к 4 кварталу 2023 года и создать к этому времени на курорте 200 койко-мест.

Бизнесмен уточнил, что архитектурные решения для всех объектов разрабатывали с учетом как национального колорита, так и мировых стандартов.

Вячеслав Битаров поблагодарил Владимира Гуриева за активное участие в реализации крупных и важных для Северной Осетии проектов:

- Вы живете за пределами республики, но оказываете неоценимую помощь своей малой родине. Вы взяли на себя и развитие футбола, и реставрацию объектов культурного наследия, а также внесли вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. При вашем участии реализуются и экономические проекты, которые способствуют созданию новых рабочих мест. Важную роль вы играете при реализации курорта «Мамисон». Ведь среди условий предоставления финансовой помощи федеральным центром было наличие инвесторов, и вы первым отозвались, внеся неоценимый вклад в то, что проект состоится.

Владимир Гуриев, в свою очередь, отметил, что в Северной Осетии создан благоприятный инвестиционный климат, что способствует развитию предпринимательской инициативы.

КСТАТИ

По словам инвестора, вся мебель для объектов на курортах «Мамисон» и «Алания парк» будет изготовлена в республике на предприятии «Ирстоун». Реализация первых этапов данных проектов и развитие завода позволят создать не менее тысячи рабочих мест. В дальнейшем их количество увеличится до 2000.

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