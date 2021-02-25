В Дагестане три человека погибли в ДТП из-за летней резины

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан

В Кизилюртовском районе Дагестана трое мужчин погибли в ДТП. Причиной аварии, по предварительным данным, стала летняя резина. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 8 часов утра на 749 километре автодороги «Кавказ». Пожилой водитель на Lexus не справился с управлением. Из-за летней резины, установленной на авто, машина ушла в занос и на большой скорости столкнулась со встречным авто «ВАЗ-2112».

59-летний и 60-летний водители, а также пассажир отечественной легковушки погибли на месте ДТП. Личность третьего несчастного устанавливается.

– В результате осмотра транспортных средств установлено, что обе машины не были оснащены зимней резиной. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются для последующего принятия процессуального решения, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.