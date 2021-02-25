Хоккеисты клуба «Сочи» повысили финансовую грамотность

Фото: банк "Уралсиб"

Мастер-класс для них провел Банк Уралсиб совместно с компанией «Игровой Интеллект». Двухдневное обучение организовали на базе клуба, в сочинском Дворце спорта «Большой».

Мастер-классы по финансовой грамотности – это часть проекта «Побеждаем вместе». Банк Уралсиб реализует его для профессиональных спортсменов. Знания о финансах помогут им и в настоящем, и в будущем. Так, даже после завершения активной карьеры, у спортсменов будет сформированный капитал, источники пассивного или активного дохода. Мастер-классы дают базовые знания и навыки долгосрочного финансового планирования, управления деньгами.

Спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин заявил: «Для профессиональных спортсменов очень важно понимание того, что необходимо жить не только сегодняшним днем, но и создавать надежный запас на будущее, ведь контракты заканчиваются, а жизнь продолжается. А такие мероприятия дают базовые знания о финансах и инвестициях и помогают каждому понять и расставить собственные приоритеты в управлении своими деньгами. Еще для нас в этом общении важен индивидуальный подход к каждому спортсмену, а также большая линейка продуктов, разработанная Банком Уралсиб специально для такой категории клиентов».

Комплексный проект Уралсиба «Побеждаем вместе» включает в себя не только обучающие программы, но и широкую линейку специализированных продуктов, сервисов и финансовых решений. В рамках проекта банк сотрудничает с ХК «Салават Юлаев» (Уфа), Межрегиональной Любительской Баскетбольной лигой (МЛБЛ), Единой лигой Европы 3х3 и другими спортивными организациями.