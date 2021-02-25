В Кисловодске больше трех месяцев полицейские ищут пропавшую женщину без пальца

Если вам что-либо известно о Надежде Малюченко, обратитесь, пожалуйста, в отдел полиции по Кисловодску по телефону (87937) 2-02-16 или 02 (102 с мобильного телефона)

В Кисловодске полицейские продолжают поиски без вести пропавшей 70-летней женщины. Надежда Малюченко ушла из дома 20 ноября 2020 года и с тех пор никто ее не видел.

Ставропольчанке на вид 70 лет, рост 165 — 170 см, волосы темные, до плеч.

Особые приметы: на левой руке нет половины указательного пальца.

Если вам что-либо известно о Надежде Малюченко, обратитесь, пожалуйста, в отдел полиции по Кисловодску по телефону (87937) 2-02-16 или 02 (102 с мобильного телефона).