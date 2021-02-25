В Ставропольском крае ветеринары нашли африканскую чуму в скотомогильнике

В Апанасенковском районе утвердили план ликвидации отходов. В скотомогильнике около колхоза пельменного завода "Маныч" обнаружили африканскую чуму, следует из постановления начальника управления ветеринарии Ставропольского края.

В яме, в трех километрах от колхоза, были трупы свиней. Наличие инфекции подтверждено лабораторно.

В работе по устранению проблемы задействуют специальную группу. Территорию, участников мероприятий и всю технику дезинфицируют. Кроме того, в Апанасенковском районе урегулируют численность диких кабанов до 0,25 особей на 1000 гектаров.

Карантин на участке действует до окончания работ.