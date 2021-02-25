Жителям Ставрополья рассказали, как узнать, когда будет капремонт в вашем доме

Жителям Ставрополья рассказали, как работает региональная программа капремонта. Дело в том, что в минЖКХ края часто поступают вопросы: как она формируется? какие дома в нее включаются?

Региональная программа реализуется посредством выполнения трехлетних планов (например, 2017-2019 гг., 2020-2022 гг. и т.д.), а все дома выстроены в порядке очередности. На то, какое место получит дом в общей «очереди» влияет:

— дата проведения последнего капитального ремонта;

— год ввода дома в эксплуатацию;

— уровень физического износа основных конструктивных элементов.

Исходные данные о домах собирают организации, которые ими управляют. Эта информация стекается в муниципалитет, сотрудники которого направляют данные в краевое министерство ЖКХ.

В свою очередь, специалисты регионального ведомства вносят сведения в информационную систему «Электронное ЖКХ». Затем программа по указанным критериям и учитывая межремонтные сроки каждого конструктивного элемента дома, распределяет МКД в очереди на проведение работ.

Анализируется также финансовый фактор: НО СК «Фонд капитального ремонта» ограничен собранными в виде взносов на капремонт средствами, а также минимальным размером взноса.

Законом предусмотрена необходимость актуализировать региональную программу не реже одного раза в год. Актуализация закрепляется постановлением правительства Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители многоквартирного дома 277Б по улице Ленина в Ставрополе написали в инстаграм губернатора о неудовлетворительном состоянии своего подъезда. После получения сообщения инспектор управления выехал на место.

УК «Преображение», которая управляет этим домом, рекомендовали провести обследование общего имущества собственников для устранения всех обнаруженных неисправностей, а также включить вопрос о проведении текущего ремонта подъездов в повестку общего собрания собственников.