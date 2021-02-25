В Ставрополе прокуратура проверит, как убирают снег и лед в городе

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Из-за ухудшения погодных условий, сильного выпадения снега в Ставрополе, прокуратура края проведет проверку, чтобы выяснить, как специальные службы принимают меры по уборке от снега и льда автомобильных дорог, тротуаров, придомовой территории, крыш зданий и многоэтажек.

Во время проверки специалисты ведомства оценят, как управляющие компании и другие организации принимают своевременные меры по очистке от снега и льда территорий общего пользования, многоквартирных домов.

Проведение этих проверок находится на контроле в прокуратуре Ставропольского края.

Вот уже несколько дней горожане некоторых микрорайонов Ставрополя жалуются. Что приходится очень долго выгонять автомобили из-за сугробов в их дворах. Есть и те, кто из-за снежных дорог с трудом выбирается из двора своей многоэтажки, чтобы дойти до остановки общественного транспорта.

- Вот так вот почистили дворы. Огромная куча снега, которая не дает проходу. Пожилые люди вынуждены обходить ее через глубокие сугробы, - жалуется жительница краевого центра в сети, публикуя фото с места событий.

Напомним, что на сегодняшний день снегоуборочные машины в Ставрополе работают в три смены. Около 110 единиц техники задействовано в очистке.

За двое суток от снега коммунальщики очистили автодороги общей протяженностью более 200 км и почти 100 км тротуаров. Что существенно облегчило работу машин, а также пешеходов, торопящихся утром на работы в холодный день.