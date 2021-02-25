В Ставрополе 25 февраля коммунальщики в усиленном режиме избавляют город от сугробов

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

За двое суток с улиц Ставрополя вывезли более 4500 тонн снега. Очистка города от последствий непогоды продолжается.

Метель и снегопад в Ставрополе сдали свои позиции, и в ближайшие дни синоптики обещают колебания температуры воздуха от минусовой к плюсовой. Наряду с расчисткой автодорог и подъездных путей к социальным объектам, в фокусе внимания городских коммунальщиков - вывоз снега с городских улиц.

Снегоуборочная техника работает круглосуточно, были очищены автодороги общей протяженностью свыше 200 км и почти 100 км тротуаров, израсходовано около 4 тысяч тонн пескосоляной смеси. Во дворах и на обочинах образовались сугробы.

И пока они не начали таять, коммунальные службы активно избавляют город от снежных нагромождений. Работы продолжаются в усиленном режиме.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за ухудшения погодных условий, сильного выпадения снега в Ставрополе, прокуратура края проведет проверку, чтобы выяснить, как специальные службы принимают меры по уборке от снега и льда автомобильных дорог, тротуаров, придомовой территории, крыш зданий и многоэтажек.

Во время проверки специалисты ведомства оценят, как управляющие компании и другие организации принимают своевременные меры по очистке от снега и льда территорий общего пользования, многоквартирных домов.