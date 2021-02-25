Напомним, что на днях, на озере Буйвола Буденновска Буденновского округа Ставрополья произошел несчастный случай, который до сих пор обсуждают в сети Фото: Архив КП

Детей Ставрополья продолжают предупреждать об опасностях ледовых забав. Так, в Новоалександровском округе помощник следователя провела профилактическое мероприятие по предупреждению опасностей при осуществлении активного зимнего отдыха со школьниками.

Ученикам показали фильм «Следственный комитет предупреждает об опасностях при организации активного зимнего отдыха».

После этого рассказали школьникам о необходимости соблюдения правил безопасности при зимнем отдыхе и пожелала им хороших выходных.

Напомним, что на днях, на озере Буйвола Буденновска Буденновского округа Ставрополья произошел несчастный случай, который до сих пор обсуждают в сети.

Вечером, 19 февраля, две школьницы решили после занятий пойти домой по замершей глади озера.

Местами лед оказался непрочным, девочки провалившись, оказались в воде. Одним из первых, кто бросился на помощь к попавшим в беду школьницам, стал 28-летний житель села Стародубского Артем Капрелов.

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