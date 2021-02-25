Власти Ставрополья поддержат местные инициативы и доплатят 120 миллионов

Деньги Фото: Олег ЗОЛОТО

25 февраля прошло совещание в администрации Ставропольского края. Главным вопросом повестки стали корректировки бюджета на 2021 год.

Чиновники решили увеличить расходы на развитие социальной инфраструктуры на почти миллиард рублей. Не менее важно при распределении бюджета отправить финансы в резерв, который служит подушкой безопасности в непредвиденных случаях. Например, пандемии коронавируса. Так, около 500 миллионов уйдут в резерв.

Администрация края решила поддержать местные инициативы и решила направить на развитие проектов регионального значения 120 миллионов рублей.

Также дополнительное финансирование получили хозяева виноградников и виноделы - около 100 миллионов рублей.