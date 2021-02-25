В Ставрополе по нацпроекту строят корпус детской больницы за 3,2 млрд рублей

Строительство клиники реализуется в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения» по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

Корпус детской больницы расположен в центре Ставрополя, на улице Семашко.

– Детская краевая больница – стратегически важный объект для Ставрополья. Ежедневно на объекте трудится более 160 рабочих разных специальностей. Работы на строительной площадке не прекращаются даже в плохую погоду, – заявил глава министерства Валерий Савченко.

На сегодняшний день выполнено около 30% запланированных работ. На строительство выделили 3,2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.

Отметим, клиника рассчитана на 280 коек. В корпусе расположится множество отделений, в числе которых отделение кардио- и нейрохирургии, онкогематологии и т.д. Здесь же развернут лабораторию для сдачи срочных анализов.