Полиция Кисловодска нанесла превентивный удар мошенникам

Профилактические мероприятия полиции Кисловодска против мошенничества Фото: с сайта ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Целый комплекс профилактических мер против мошенников развернула полиция Кисловодска, сообщает ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полицейские пришли в магазины, вокзалы и другие места скопления людей для разъяснительной беседы. Они рассказали об основных видах обмана злоумышленников и дали указания, что делать при получении сомнительных SMS-сообщений и звонков.

Помимо этого, полиция Кисловодска составила короткие памятки, к которым можно обратиться в таких ситуациях, и раздала их гражданам.

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