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Экономика

«Пути Ленина» 70 лет: колхоз-племзавод Ставрополья отмечает юбилей

Племенной завод находится в Апанасенковском муниципальном округе края
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Мини-пиг

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля крупному колхозу-племзаводу «Путь Ленина» исполняется 70 лет. В 2015 году предприятие признали ведущим в аграрном секторе России. Главой всего хозяйства является Герой труда Ставропольского края Николай Полянский.

Также отметим, что племенной завод входит в рейтинг «100 преуспевающих сельскохозяйственных предприятий России». Предприятие занимается не только разведением скота, но и выращиванием овощей, бобовых и других культур.

Еще в компетенцию хозяйства входит оптовая торговля кожей, шкурами и продовольствием.

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