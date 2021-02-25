«Пути Ленина» 70 лет: колхоз-племзавод Ставрополья отмечает юбилей

Мини-пиг Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля крупному колхозу-племзаводу «Путь Ленина» исполняется 70 лет. В 2015 году предприятие признали ведущим в аграрном секторе России. Главой всего хозяйства является Герой труда Ставропольского края Николай Полянский.

Также отметим, что племенной завод входит в рейтинг «100 преуспевающих сельскохозяйственных предприятий России». Предприятие занимается не только разведением скота, но и выращиванием овощей, бобовых и других культур.

Еще в компетенцию хозяйства входит оптовая торговля кожей, шкурами и продовольствием.