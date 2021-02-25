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Казна Ставропольского края увеличилась на 4,4 млрд рублей

Бюджет региона составил 134 миллиарда рублей. Теперь краевая дума решает вопрос распределения этих доходов
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Доллары

Доллары

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 февраля в думе Ставропольского края прошло совещание, посвященное вопросу пересмотра регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Казна пополнилась на 4,4 млрд рублей, общий бюджет достиг суммы 134 млрд. Также сократился государственный долг Ставрополья на 3 млрд рублей.

– Корректировки в бюджет связаны с перевыполнением плана по налоговым доходам, поступлением в регион средств из федерального бюджета и остатками прошлого года, – пояснила первый заместитель министра финансов.

В пресс-службе пообещали, что к концу 2021 года долговая нагрузка на бюджет снизится.

Экономика: бюджет, финансы