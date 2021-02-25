Власти Ставрополья выделили лишний 1 млн из казны в дорожный фонд региона

Дорожный фонд Ставропольского края пополнится 973 миллионами рублей, сообщила пресс-служба краевой думы.

Власти региона распределили бюджет на несколько актуальных направлений. Помимо дорожного фонда, дополнительное финансирование направили на борьбу с коронавирусом и строительство значимых для общества объектов.

– Депутаты детально проанализировали каждое направление по доходам и расходам перед принятием окончательного решения по бюджету, от которого во многом зависит благополучие наших земляков, – заявил председатель думы Геннадий Ягубов.

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Казна Ставропольского края увеличилась на 4,4 млрд рублей

Бюджет региона составил 134 миллиарда рублей. Теперь краевая дума решает вопрос распределения этих доходов (подробнее).