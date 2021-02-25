643 миллиона выделили на организацию водоснабжения в Ставропольском крае

Власти Ставрополья приняли решение о дополнительном финансировании организации тепло- и водоснабжения в регионе. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Из казны выделят 643 миллиона рублей. Также на эти деньги устроят капитальный ремонт инженерных сетей.

– Корректировки в бюджет связаны с перевыполнением плана по налоговым доходам, поступлением в регион средств из федерального бюджета и остатками прошлого года, – пояснила первый заместитель министра финансов.

Отметим, финансирование также получила программа поддержки местных инициатив и дорожный фонд региона.

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