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Общество

Губернатор Ставрополья предложил жителям выбрать объекты для благоустройства

Владимир Владимиров анонсировал голосование
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Виды Ставрополя

Виды Ставрополя

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о дате начала голосования по вопросу благоустройства региона. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

– Время выбирать объекты, которые будут благоустроены в 2022 году. Голосование стартует через пару месяцев – с 26 апреля по 30 мая, – написал губернатор.

Также Владимиров отметил, что по всему краю сформированы отряды волонтеров, которые постараются вовлечь как можно больше людей в голосование.

Опрос мнения граждан пройдет на единой платформе za.gorodsreda.ru.

Общество Северного Кавказа