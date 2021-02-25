Снегопады в Ставропольском крае спасли 85% озимых

Сбор урожая пшеницы Фото: Мария ЛЕНЦ

Недавно на Ставропольский край нагрянули опасные для зерновых культур морозы. От смерти растения спасла толща снежного покрова. Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

По прогнозам агронома Вадима Клюева, в этом году можно ожидать хороший урожай. Если бы не выпало рекордное количество снега, растения бы погибли на морозе.

– В начале февраля отмечались теплые дни, что способствовало временному возобновлению вегетации озимых культур. На сегодняшний день взошедших посевов на территории края 85%, – заявила начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства региона Елена Тамбовцева.