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Снегопады в Ставропольском крае спасли 85% озимых

Толща снега при сильном морозе спасла зерновые культуры
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Сбор урожая пшеницы

Сбор урожая пшеницы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Недавно на Ставропольский край нагрянули опасные для зерновых культур морозы. От смерти растения спасла толща снежного покрова. Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

По прогнозам агронома Вадима Клюева, в этом году можно ожидать хороший урожай. Если бы не выпало рекордное количество снега, растения бы погибли на морозе.

– В начале февраля отмечались теплые дни, что способствовало временному возобновлению вегетации озимых культур. На сегодняшний день взошедших посевов на территории края 85%, – заявила начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства региона Елена Тамбовцева.

Сельское хозяйство на Северном Кавказе