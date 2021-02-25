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Коронавирус Covid-19

Власти Ставропольского края выделили 400 млн на «ковидные» выплаты медикам

Такое решение приняли на заседании краевой думы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Обсерватор в санатории `Колос` Самарской области

Обсерватор в санатории `Колос` Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 февраля власти Ставрополья перераспределили бюджет и приняли решение о дополнительном финансировании актуальных направлений для региона.

- Более 670 миллионов рублей предусмотрены на мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции, - сказано в сообщении пресс-службы.

400 миллионов пойдут на единовременные выплаты медикам, заразившимся коронавирусной инфекцией. На лечение пациентов с этим диагнозом выделено 134 миллиона, а на закупку и хранение лекарств 17,8 миллионов.

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