Власти Ставропольского края выделили 400 млн на «ковидные» выплаты медикам

Обсерватор в санатории `Колос` Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 февраля власти Ставрополья перераспределили бюджет и приняли решение о дополнительном финансировании актуальных направлений для региона.

- Более 670 миллионов рублей предусмотрены на мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции, - сказано в сообщении пресс-службы.

400 миллионов пойдут на единовременные выплаты медикам, заразившимся коронавирусной инфекцией. На лечение пациентов с этим диагнозом выделено 134 миллиона, а на закупку и хранение лекарств 17,8 миллионов.