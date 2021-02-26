Последние новости Ставрополя на 26 февраля 2021: пересмотр бюджета, суд над женихом-погромщиком и реабилитация для пенсионеров после COVID-19

Вместе с обиженным женихом дом непокорной невесты отправились громить около 30 человек

«КП-Северный Кавказ» собрала последние новости на 26 февраля 2021 года в Ставрополе и крае.

23026 ставропольцев полностью привились от коронавируса. Еще 55326 человек получили первый компонент вакцины от COVID-19. Тем временем, число заразившихся достигло 47028, умерших - 1062. Кстати, для пожилых ставропольцев, перенесших коронавирус, предусмотрена 10-дневная реабилитация с физиопроцедурами, массажем, ароматерапией, грязевыми ваннами и другими видами лечения.

В краевой думе обсудили, как распорядиться 4,4 млрд рублей, поступившими в региональный бюджет (теперь он составляет 134 млрд рублей).

Стало известно, как будут выплачивать ставропольцам пенсии и социальные пособия в марте 2021 года в связи с праздничными днями.

В Изобильненском городском округе вынесен приговор 17 участникам вооруженного погрома в доме сбежавшей невесты. Поиски других дебоширов продолжаются.