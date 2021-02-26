Погода на 26 февраля 2021 года в Ставрополе: усиление ветра и потепление

Погода в Ставрополе остается очень нестабильной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода на 26 февраля 2021 года в Ставрополе честно хотела улучшиться, но... По данным краевого Гидрометцентра, долгожданное потепление будет сопровождаться усилением ветра.

20-градусные морозы наконец-то покидают регион. В ночные часы столбики термометров покажут 5-7 градусов со знаком минус, днем воздух прогреется до плюс 1-3 градусов. Кстати, рекорд температурного максимума этого дня держится уже четверть века - в 1995 году в Ставрополе было плюс 17,9! А температурный минимум синоптики зафиксировали в 2007 году - тогда похолодало до минус 17,7.

Ясную погоду 25 февраля 2021 года омрачит небольшой мокрый снег и усилившийся ветер. Временами порывы будут достигать 16-18 м/с.