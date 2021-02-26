В Ставрополе в 2021 году отремонтируют 13 участков тротуаров

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В краевом центре в этом году планируют отремонтировать старые тротуары и сделать новое дорожное покрытие на участках, где его раньше не было.

Кстати, по улице Ленина на участке от улицы Северо-Кавказской до улицы Достоевского предусмотрен тротуар с пандусами.

Так, отремонтируют участки тротуаров по ул. Ленина (от ул. Маяковского до ул. Добролюбова по четной и нечетной сторонам), по четной стороне улицы Станичной, по нечетной стороне пер. Баумана (на участке от ул. Осипенко до ул. Серова), по нечетной стороне ул. Лермонтова (от ул. Р. Люксембург до пер. Зеленый), по четной стороне ул. Тельмана (от ул. Краснофлотской до ул. Л. Толстого), по ул. Серова (от домовладения № 205 до пер. Анисимова), по четной стороне просп. Кулакова (от просп. Юности до ул. Бруснева). Кстати, по улице Ленина на участке от улицы Северо-Кавказской до улицы Достоевского предусмотрен тротуар с пандусами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Новое дорожное покрытие для пешеходов появится и на участках, где его прежде не существовало. В том числе, на улице Ерохина, нечетной стороне проезда Чапаевского, по дублеру ул. Пригородной.

Планируется, что тротуар обустроят также на улице Роз (от пр. Елецкий до ул. Малиновой) и Салова.