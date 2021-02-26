На Ставрополье четверо сотрудников вуза ответят за получение взятки

Против преподавателей возбудили уголовное дело Фото: Анастасия Осипова

Против декана факультета заочной формы обучения, доцента кафедры педагогики и психологии гуманитарного факультета и двух доцентов кафедры профессионального обучения Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» возбудили уголовное дело.

Они подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Так, с мая по июнь 2020 года подозреваемые получили от двух студентов взятки на общую сумму 66 тысяч рублей за успешную защиту дипломных работ. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.