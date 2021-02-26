Жительница Ставрополья перевела мошенникам полмиллиона рублей

С заявлением в полицию обратилась 39-летняя жительница города Ипатово. Женщине на телефон с различных номеров звонил неизвестный.

Он представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета была предпринята попытка списания денег.

Затем ставропольчанке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, подтвердивший слова лжесотрудника банка.

Чтобы не потерять деньги, заявительница, следуя инструкции, перевела около полумиллиона рублей. Как только женщина поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Сейчас правоохранители ищут злоумышленника.