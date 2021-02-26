Бывший мэр Магаса Цечоев опроверг задержание по подозрению в хищении

Экс-мэр Магаса Беслан Цечоев вышел в прямой эфир после сообщения о своем задержании. Бывший чиновник опроверг информацию.

Согласно сведениям, распространяемым через Telegram, Цечоева задержали за хищение 300 млн рублей. Авторы указывали на то, что при зарплате в 50 тысяч у бывшего мэра появился пенхаус.

- Кое-что сделаю в рамках закона, если кто-то посмеет сказать, что я когда-либо что-либо неправильно сделал не в личной жизни, а в том, что касается всех, - заявил Цечоев.

Мужчина занимал должность главы администрации Магаса с 2015 года. Многим, кто не живет в столице Ингушетии, он запомнился по популярному Instagram-аккаунту и запоминающимся поступками. Так, к примеру, он хотел купить "доступный для народа" электромобиль Tesla взамен бронированного "Гелика". В 2019 года Цечоев покинул пост в связи с истечением срока полномочий.