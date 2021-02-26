Жителям Ставрополья рассказали, кто должен очищать многоэтажки от наледи и сосулек

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе возросло количество обращений от горожан по поводу наледи, сосулек, образовавшейся на домах. Многие жители многоэтажек задаются вопросом, а кто в ответе за устранение последствий мороза и снегопада?

В соответствии с Жилищным кодексом, очисщать жилые многоэтажки, а также нежилые здания и сооружений от снега, наледи, должны работники УК, товарищества, собственники жилья, владельцы зданий, предприятий и учреждений, на чьем обслуживании они находятся. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Балконы квартир, внешние блоки кондиционеров, самовольно установленные козырьки и прочие конструкции к общедомовому имуществу не относятся. Ответственность за их содержание и чистоту лежит на собственниках квартир, если иное не оговорено в договоре с управляющей организацией.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за обильных снегопадов государственная жилищная инспекция Ставрополья напоминает управляющим организациям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам о своевременном выполнении уборочных работ на придомовых территориях.

Согласно жилищному законодательству работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включают очистку придомовой территории от снега и наледи, уборку снега на тротуарах, очистку крышек люков, колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда, а также уборку площадки перед входом в подъезд.