Прокуратура нашла нарушения на кухне детского дома в Ессентуках

В Ессентуках выявили нарушения при организации питания в детском доме. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

По поручению надзорного ведомства сотрудники Роспотребнадзора проверили, как в детдоме выполняются санитарно-эпидемиологические требования. Было установлено, что поварами нарушались технология готовки пищи и правила хранения продуктов. Контролировать эти вопросы должны были руководитель и медики учреждения, но свои обязанности должным образом они не выполняли.

В результате проверки против должностных лиц были открыты 5 дел по трем статьям КоАП. Прокуратура контролирует рассмотрение актов.