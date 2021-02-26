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Прокуратура нашла нарушения на кухне детского дома в Ессентуках

По итогу проверок было открыто 5 административных дел
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ессентуках выявили нарушения при организации питания в детском доме. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

По поручению надзорного ведомства сотрудники Роспотребнадзора проверили, как в детдоме выполняются санитарно-эпидемиологические требования. Было установлено, что поварами нарушались технология готовки пищи и правила хранения продуктов. Контролировать эти вопросы должны были руководитель и медики учреждения, но свои обязанности должным образом они не выполняли.

В результате проверки против должностных лиц были открыты 5 дел по трем статьям КоАП. Прокуратура контролирует рассмотрение актов.