На Ставрополье в «красивую дату» поженились более 300 пар

Фото: http://stavzags.ru/

Многие ставропольские пары стремятся зарегистрировать сой брак в «красивый» день, чтобы увидеть в свидетельстве запоминающуюся дату.

Так, 20.02.2021 в отделах ЗАГС края узаконили свои отношения 160 пар. Напомним, что в этом году февраль богат на «красивые» даты и только в эти дни вступили в брак более 300 пар.

Молодоженам вместе с первым семейным документом специалисты отделов ЗАГС региона вручили поздравительный адрес от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Ровно год назад, 20.02.2020, несмотря на будний день, дата «четырех двоек» привлекла 169 пар.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в самый романтический день для влюбленных, 14 февраля 11 пар Ставрополья решили пожениться.

Напомним, что такую возможность в этом году возлюбленным предоставили в отделах ЗАГС по городам Ставрополю и Кисловодску.