ВТБ расширяет сотрудничество с агрохолдингом «АСБ-Агро»

ООО «СХП «Урожайное» входит в один из крупнейших агрохолдингов Юга России - ГК «АСБ-Агро». Кредитные ресурсы - 363 миллиона рублей -предприятие направит на приобретение комплекса оборудования для оросительных систем.

Реализация данного проекта позволит увеличить площадь орошаемых земель в Ипатовском районе Ставропольского края на 1,6 тыс. гектаров. Общая площадь орошаемых земель Группы «АСБ-Агро» составит более 3,5 тыс. гектаров.

ВТБ сотрудничает с ГК «АСБ-Агро» с 2015 года. Суммарный объем кредитных средств, предоставленных банком на инвестиционные цели, составил более 1,5 млрд рублей. Из них порядка 1,2 млрд рублей выданы в рамках различных программ правительства РФ на льготных условиях. Общий объем финансирования на текущий момент составляет 2 млрд рублей.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО:

- Для нашего региона характерен засушливый климат и вопрос орошения сельхозугодий имеет одно из первостепенных значений. Поэтому мы активно поддерживаем региональных аграриев в реализации проектах по мелиорации земель хозяйств: на сегодняшний день с представителями АПК заключено 20 кредитных соглашений на общую сумму 1,7 млрд рублей, из которых уже предоставлено порядка одного млрд рублей.

- В прошлом году по оценкам ученых засуха на Юге России стала сильнейшей за последние 60 лет. В нашем холдинге снижение урожайности на культурах составило от 30 до 50%, а гибель посевов пшеницы произошла на площади почти полторы тысячи гектар. Вопрос мелиорации для нас - вопрос сохранения нашего урожая, - отметил Игорь Ланин, генеральный директор ООО «Управляющая компания АСБ-Агро». - ВТБ не в первый раз поддерживает стратегические проекты холдинга. Высокий экспертный уровень сотрудников банка позволяет оперативно реализовывать наши планы».