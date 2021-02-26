На Ставрополье осужденным попытались передать героин в курице гриль

На Ставрополье сотрудники исправительной колонии №11 обнаружили 3,5 грамма героина в 12 свертках, спрятанных в курице гриль.

Найти их помогла служебная собака. В тот же день при досмотре бандероли обнаружили в пластиковом лотке телефон, а во флаконе с шампунем — гарнитуру к нему.

Правоохранители изъяли запрещенные предметы. В посылке, адресованной одному из обвиняемых в СИЗО-1, также обнаружили телефон, спрятанный в бутылке с чистящим средством. Собранный материал проверки направили в УМВД России по Ставрополю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в колонию строгого режима пытались передать наркотики в репчатом луке.

Запрещенную посылку выявили во время досмотра продуктовой передачи.

Так, в головках репчатого лука были обнаружены спрятанные ухищренным способом шесть прозрачных полимерных свертков, внутри которых сдержался героин, а также один сверток синего цвета с гашишем.