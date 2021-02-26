Ставропольца оштрафовали почти на миллион рублей за незаконный сбыт продукции

Житель Ставрополья заплатил ущерб, причиненный преступлением, в размере 855 тысяч рублей после вмешательств судебных приставов. Мужчина, работая технологом на заводе крепких спиртных напитков, организовал дома сбыт немаркированной алкогольной продукции под маркой другого завода.

Суд признал его виновным в незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг), производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесении информации, предусмотренной законодательством РФ и назначил в качестве наказания штраф в размере 855 тысяч руб.

Судебные приставы разъяснили должнику о комплексе принудительных мер в случае неуплаты штрафа в добровольный срок.

После того, как сумма долга осталась неизменной, сотрудники органа принудительного исполнения ограничили мужчину в праве выезда за пределы страны, направили постановление на удержание задолженности из заработной платы, а также арестовали счета неплательщика.

Осознав, что оплаты штрафа не избежать, мужчина погасил всю сумму задолженности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье сотрудники исправительной колонии №11 обнаружили 3,5 грамма героина в 12 свертках, спрятанных в курице гриль. Найти их помогла служебная собака.

В тот же день при досмотре бандероли обнаружили в пластиковом лотке телефон, а во флаконе с шампунем — гарнитуру к нему. Правоохранители изъяли запрещенные предметы.