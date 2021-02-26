Почти 57 тысяч ставропольцев вакцинировались от COVID-19

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 24 февраля иммунизированы 56829 человека.

За сутки прививку первым компонентом получили 1503 жителя Ставрополья. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 25108 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 2082 человека.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 26957 человек. Записались на вакцинацию через интернет за весь период 14511 жителей Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 103 человека. Число зараженных в регионе достигло 47131. Всем им оказывается медпомощь.

- Чтобы защитить себя и своих близких, по-прежнему важно соблюдать меры профилактики. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.