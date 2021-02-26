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Прокуратура Ставрополья нашла 154 нарушения в организации уборки снега

Ведомство огласило некоторые результаты проверки исполнения закона в жилищно-коммунальной сфере
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Снегопад

Снегопад

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура поделилась промежуточными результатами проверки учреждений, которые обеспечивают уборку и вывоз снега. Соответствующий документ получила редакция «КП - Северный Кавказ».

Инициатором проверки выступил прокурор Ставропольского края Александр Лоренц.

- С 15.02.2021 по 25.02.2021, в деятельности управляющих и обслуживающих организаций выявлено 154 нарушения закона, выразившиеся в непринятии мер к уборке придомовых территорий и крыш домов от снега и льда, - сказано в документе.

Ведомство внесло 55 представлений по устранению нарушений и возбудило 32 судебных дела об административных правонарушениях.

Также в документе отметили, что прокуратура продолжит контролировать ситуацию и выполнение предписаний.

Напомним, проверку инициировали после обрушения непогоды на Ставропольский край.