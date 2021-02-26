655 тысяч просмотров собрал снятый в Ставрополе клип Итляшева и Лагучева

Фрагмент клипа на YouTube-канале "ZVUKM TV" Фото: YouTube

Молодые певцы сняли новый клип на песню «Хулиган». Съемки прошли в главном городе Ставропольского края на Владимирской площади.

Ролик находится на 4-ом месте в трендах хостинга. За сутки он набрал более 500 тысяч просмотров, на настоящий момент этот показатель достиг 655 тысяч.

Еще один клип, снятые в Ставрополе, называется «Горький вкус». Он собрал 14 миллионов просмотров.

Напомним, Ислам Итляшев родился в столице Карачаево-Черкесской республики – городе Черкесск. В августе 2020 года его песни попали в российские хит-парады.

Султан Лагучев также родился в Черкесске, наиболее известен стал после выхода песни «Горький вкус».