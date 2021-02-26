Губернатор Ставрополья поручил делать больше тестов на коронавирус

Лаборатория Фото: ИВАНОВА Диана

Губернатор края Владимир Владимиров провел видео-конференцию с координационным советом по противодействию COVID-19 в регионе. Одним из главных вопросов повестки стало увеличение охвата тестирования.

Глава региона отметил улучшение эпидемиологической обстановки, это выразилось в сокращении доли занятых коек, уменьшение процента летальности и количества тяжелых случаев заболевания.

– Это положительные факторы, но расслабляться всё ещё рано. Все основные профилактические меры, направленные на противодействие распространению коронавируса, пока должны быть сохранены, – заявил Владимир Владимиров.

По мнению чиновника, чтобы сохранить объективность картины по заболеваемости инфекцией в Ставропольском кране требуется увеличить число тестов. Владимиров уже дал соответствующие указания министерству здравоохранения.

Для решения этой задачи организуют лаборатории в пространствах медучреждений региона.

Также на заседании отметили промежуточные результаты кампании вакцинации. Уже 57 тысяч ставропольцев полностью иммунизировались вакциной.