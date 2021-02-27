Еще шесть пациентов с коронавирусом скончались на Ставрополье

В Ставропольском крае за минувшие сутки от коронавируса скончались еще шесть пациентов, общее число летальных исходов выросло до 1073. Как отметил губернатор, с начала пандемии в регионе зарегистрировали всего 47228 заболевших. За последние 24 часа цифра выросла на 97 случаев. Выздоровевших - 43089 (+177).

- Общее количество тестов на COVID-19, сделанных за весь период,

приближается к 1 миллиону 335 тысячам исследований, - добавил глава Ставрополья Владимир Владимиров. - Помните, что наряду с вакцинацией сдержать распространение инфекции поможет профилактика.