Ставропольский тхэквондист завоевал два «золота» Всероссийских соревнований

Тхэквондист Александр Винников из Ставрополя завоевал два «золота» Всероссийских соревнований, рассказали в администрации города. Турнир с участием больше 500 спортсменов из 19 регионов страны прошел в Тамбове. В сборную команду Ставропольского края вошли лучшие ученики спортивной школы единоборств и спортивного клуба тхэквондо «Чонджи».

- По итогам соревнований Александр Винников завоевал два «золота» в дисциплинах «спарринг» и «спецтехника». Еще три бронзовых медали сборной принесли его товарищи, - отметили в мэрии Ставрополя.