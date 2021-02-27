На Ставрополье могут частично снять коронавирусные ограничения

В Ставропольском крае прорабатывают возможность частичного снятия коронавирусных ограничений, рассказал губернатор накануне на заседании координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. По словам Владимира Владимирова, за последние две недели в регионе наблюдается снижение числа госпитализаций с COVID-19 и сокращение тяжелых случаев заболевания, пневмоний. Вместе с тем планируется увеличить охват тестирования, чтобы иметь максимально объективную картину с заболеваемостью.

- Эти данные особенно важны сейчас, когда мы прорабатываем возможности частичного снятия ограничительных мер в учреждениях культуры, спорта, общепита и в санаторно-курортном комплексе, - рассказал губернатор. - В том числе, мы будем снимать ограничения по заполняемости залов для кинотеатров и концертных организаций. Но все это ни в коем случае не должно привести к росту заболеваемости.

И основные профилактические меры пока необходимо сохранять.