В Ставрополе прошла первая в 2021 году игра КВН

В Ставрополе прошла первая в 2021 году и за полтора прошедших года игра КВН, рассказал губернатор Владимир Владимиров. Накануне вечером состоялось открытие

сезона лиги КВН «Кавказ», в котором приняли участие команды из Ставрополя, Михайловска и из регионов-соседей – Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии и Калмыкии. Вне конкурса выступили члены знаменитой команды «Михаил Дудиков» из Высшей лиги КВН.

- Спасибо за яркую игру, за положительные эмоции в конце рабочего дня! - написал глава Ставрополья у себя в соцсети. - Поздравляю победителей – команду Ставропольского аграрного госуниверситета «Те самые»!