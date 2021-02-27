На ставропольца завели уголовное дело за спиленные деревья на базе отдыха

На Ставрополье 54-летний "лесоруб" причинил ущерба лесничеству на 50 тысяч рублей, спилив шесть вязов и белых акаций, растущих на одной из баз отдыха Шпаковского района. Как рассказали в полиции, в отделе МВД мужчина признался, что переусердствовал при облагораживании территории. Сказал, что случайно прошелся бензопилой по деревьям вместе с сухостоем. На злоумышленника завели уголовное дело по статье 260 УК РФ.

- Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы виновного лица на срок до 7 лет с наложением соответствующего штрафа, - комментируют в ГУ МВД по Ставропольскому краю. - Привлечение к ответственности не освобождает от исполнения обязанности по компенсации вреда. Его рассчитывают в соответствии с особенностями возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, вследствие нарушения лесного законодательства.