Глава Невинномысска: "Где установим настоящий МИГ-29?"

Глава Невинномысска спросил горожан: "Где установим настоящии МИГ-29?". Михаил Миненков рассказал, что в городе химиков, как и во всем Ставропольском крае, большое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания. В Невинномысске есть патриотическая часть бульвара Мира, где установлены памятные знаки многих родов вои ск: пограничникам, морякам, связистам, десантникам, железнодорожникам. В парке Победы - служащим МВД.

- У нас есть зеленая Аллея Героев и знак Труженикам тыла, - добавил он. - Сегодня благодаря участию командующего 49 общевои сковои армиеи Резанцева при поддержке губернатора края Владимирова у нас есть возможность установить МИГ-29. Уверен наши дети оценят возможность почувствовать себя летчиками и увидеть настоящии боевои самолет.

Миненков предлагает жителям определиться с местом его установки. Предложения собирает у себя в соцсетях в комментариях и личных сообщениях.