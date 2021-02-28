На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались пять человек

В Ставропольском крае зарегистрировали пять новых летальных случаев от коронавируса. Всего в регионе - 1078 смертей, следует из данных, опубликованных губернатором Владимиром Владимировым.

Количество заболевших за время пандемии выросло до 47323. Отметим, что на протяжении всей недели суточный прирост инфицированных был ниже 100. Кроме того, число выздоровевших перевалило за отметку в 43 тысячи человек.

- Число проведенных тестирований также увеличилось - их выполнено уже 1 миллион 340 тысяч. Эта работа позволяет своевременно выявлять новые случаи заражения и оказывать медпомощь заболевшим. Прививку сделали уже более 60 тысяч человек, - написал глава Ставрополья.