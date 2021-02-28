Глыба льда с крыши разбила жительнице Ставрополя машину

В Ставрополе глыба льда, сорвавшаяся с крыши, разбила машину местной жительницы. Об этом сообщила владелица автомобиля в социальных сетях.

Инцидент случился около дома 2б по улице Партизанская.

- Отошла от машины с грудным ребенком и через несколько минут увидела мою разбитую машину: заднее стекло и крыша. В голове только один вопрос, что было бы, если бы я в этот момент была рядом с машиной с ребенком или кто-то из прохожих и детей? - писала девушка.

Фото: chp26rus

В управляющей компании заявили, что лед на крыши по адресу был почищен. Работы заверены актами, передает СТВ. По предположению управляющей компании, лед мог упасть с кондиционера.