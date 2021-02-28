Ставрополь получил паспорт готовности к весеннему половодью

Мэрии Ставрополя выдали паспорт готовности к половодью и паводкам. Документ согласован с федеральными и краевыми структурами, передает пресс-служба городской администрации.

- Несмотря на то, что в Ставрополе нет зон подтопления от крупных рек, но в период интенсивного таяния снегов или дождей возможны дождевые паводки. Наличие паспорта говорит о том, что муниципалитет готов к капризам природы и паводки не станут неожиданностью, - уверяют в мэрии.

Специалистами выявлены все места возможных подтоплений. Техника взята на учет, уже принимаются меры по предотвращению ЧП. В том числе - очищаются ливневки и водосбросы, сказано в сообщении администрации.

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