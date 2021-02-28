На Ставрополье из 8 тысяч цветов к 8 марта соберут восьмерку

В Предгорном округе к 8 марта соберут восьмерку из бумажных цветов. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Мероприятие пройдет в селе Новоблагодарное. Цифру выложат из 8 тысяч бумажных цветов. А размер инсталляции достигнет 88 метров.

- Изготовлением цветов уже занимаются дошколята, школьники, волонтеры, сотрудники администрации и их семьи, все желающие. В дальнейшем бумажные цветы планируют использовать для создания праздничных декораций в сельских Домах культуры, - передает управление.