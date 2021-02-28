Названы районы-лидеры Ставрополья по числу заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, где в Ставропольском крае больше всего больных коронавирусом.

На первом месте оказался Ставрополь. В краевом центре за время пандемии зарегистрировали 8471 больного. Следом идут Буденновский район (2708), Невинномысск (2346) и Георгиевский округ (2284). Пятерку закрывает Шпаковский район (2079).

Меньше всего зараженных выявили в Андроповском (351), Степновском (431) и Новоселицком (532) районах. Ни одного "активного" пациента нет в Лермонтове. За время пандемии там коронавирусом заболело всего лишь 6 человек, следует из открытых данных Роспотребнадзора.

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